Letti nei corridoi all' ospedale di Perugia | Sedici giorni di criticità

Nei corridoi dell’ospedale di Perugia si sono verificati episodi di posti letto occupati in modo non regolare, con una durata che ha superato i sedici giorni. La situazione è stata segnalata dal sindacato delle professioni infermieristiche NurSind, che ha presentato un esposto formale. In risposta a questa segnalazione, è intervenuto anche il difensore civico regionale con una presa di posizione ufficiale.

Letti nei corridoi dell’ospedale di Perugia. Una situazione che continua a ripetersi, secondo il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind e adesso arriva anche una presa di posizione ufficiale del difensore civico regionale a seguito dell’esposto formale inviato per denunciare la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Pronto soccorso Perugia eccellenza nazionale secondo Agenas Notizie correlate Ospedale di Perugia, la denuncia: "Posti letto indisponibili, pazienti ricoverati nei corridoi dei reparti"L'organizzazione sindacale rappresentativa delle professioni infermieristiche, il NurSind, ha inviato una segnalazione di "grave criticità... Ospedale Perugia, tra denunce e interrogazioni su pazienti nei corridoi e sottorganico degli infermieri, la direzione sanitaria dà la sua versioneCresce la tensione tra i reparti dell'Ospedale di Perugia dopo una giornata difficile, tra le denunce di un sindacato degli infermieri sui carichi di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Detenuti nei corridoi a Trieste: la denuncia del Garante carcere al collasso, situazione insostenibile; Caos pronto soccorso: a Cagliari 190 mila accessi e posti letto dimezzati. Si attende oltre 3 ore; Salvarono da un incendio undici pazienti ricoverati in ospedale: il rettore premia gli eroi del Policlinico; Denunciano la mancanza di condizioni per le donne in gravidanza nell'ospedale materno di Camagüey. Letti nei corridoi all'ospedale di Perugia: Sedici giorni di criticitàIl NurSind aveva denunciato la pratica. Il difensore civico attiva un monitoraggio dopo i dati forniti dall’ospedale: pazienti in aree non dedicate alla degenza, privacy a rischio ... perugiatoday.it Consiglieri FdI rilanciano denuncia letti in corridoi ospedale di PerugiaDenunciano la pratica di sistemare letti nei corridoi dell'ospedale di Perugia che non sarebbe riconducibile a casi isolati o eccezionali i consiglieri regionali Eleonora Pace, Matteo ... ansa.it Ho questa cameretta x 2 bambini larga 220cm lunga 390 cm. X favore mi date una mano x recuperare più spazio, x due scrivanie. Avevo pensato di mettere nella parete in fondo i 2 letti a castello - facebook.com facebook