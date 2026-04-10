Ospedale Perugia tra denunce e interrogazioni su pazienti nei corridoi e sottorganico degli infermieri la direzione sanitaria dà la sua versione

All'Ospedale di Perugia si susseguono richieste di chiarimenti e segnalazioni riguardanti le condizioni di lavoro. Un sindacato degli infermieri ha presentato al Difensore Civico denunce sui carichi di lavoro e sulla carenza di personale nel reparto infermieristico. Contestualmente, un'interrogazione parlamentare del centrodestra si è concentrata sulla gestione delle risorse e delle strutture ospedaliere, alimentando le discussioni tra i diversi operatori sanitari e le autorità sanitarie locali.

Cresce la tensione tra i reparti dell'Ospedale di Perugia dopo una giornata difficile, tra le denunce di un sindacato degli infermieri sui carichi di lavoro, il sottorganico e le condizioni difficili in cui operano, presentate al Difensore Civico, e l'interrogazione del centrodestra a firma dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Ospedale di Perugia, la denuncia: "Posti letto indisponibili, pazienti ricoverati nei corridoi dei reparti"L'organizzazione sindacale rappresentativa delle professioni infermieristiche, il NurSind, ha inviato una segnalazione di "grave criticità... All’ospedale San Raffaele ci sono ancora tensioni tra sindacati e direzione sanitariaUn confronto davanti al prefetto di Milano: da una parte i sindacati, dall’altra la direzione sanitaria del San Raffaele. Temi più discussi: Ospedale di Perugia e Università, Cardiologia avvia un nuovo trattamento farmacologico; Ospedale di Perugia nuova assunzione di dirigente tecnico; Ospedale Perugia letti nei corridoi denuncia shock NurSind; Francesco Mangano presenta il suo nuovo libro a Perugia. Consiglieri FdI rilanciano denuncia letti in corridoi ospedale di PerugiaDenunciano la pratica di sistemare letti nei corridoi dell'ospedale di Perugia che non sarebbe riconducibile a casi isolati o eccezionali i consiglieri regionali Eleonora Pace, Matteo Giambartolom ... ansa.it Accordo tra gli ospedali di Perugia, Assisi e Castiglione del Lago per abbattere le liste d'attesa. Pantalla resta fuoriPERUGIA Il piano sulle chirurgie per ridurre le liste d’attesa passa per l’intesa tra l’Azienda ospedaliera di Perugia e la Asl1. L’obiettivo è ridurre sì ... ilmessaggero.it La nomina all'ospedale di Perugia Ecco la nuova dirigente Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook