Il sindaco di Bologna ha scritto una lettera aperta e lanciato un appello, chiedendo alla città di ritrovare il suo orgoglio di essere una comunità non violenta e democratica. Questa mattina, il primo cittadino partecipa a una serie di eventi dedicati a promuovere questi valori e a sottolineare l’importanza di mantenere saldo il senso civico tra i cittadini.

Bologna, 11 marzo 2026 – Una mattinata per abbracciare la "Bologna non violenta e democratica". Così ha definito il sindaco Matteo Lepore la serie di appuntamenti che lo vedono protagonista oggi. E in una lettera aperta alla città postata sui suoi social lancia un appello: “Bologna non violenta e democratica ritrovi il suo orgoglio e si faccia sentire, perché il mondo sta scegliendo all'opposto la violenza e la sopraffazione. Diamoci da fare insieme perché del fare di Bologna c'è bisogno”. Un fiore sulla tomba di Francesco Lorusso. La giornata del primo cittadino è cominciata alla Certosa: "Come ogni anno, da quando sono sindaco, appena apre la Certosa – scrive Lepore – porterò un fiore sulla tomba di Francesco Lorusso, il giovane studente ucciso a Bologna dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La lettera aperta del sindaco Lepore e l'appello: "Bologna non violenta e democratica ritrovi il suo orgoglio"

