Valerio bimbo di quarta elementare e la toccante lettera scritta al sindaco | Fai rispettare questa bellissima città

Un bambino di quarta elementare ha scritto una lettera indirizzata al sindaco della città, chiedendo di far rispettare gli spazi e migliorare il senso di sicurezza nel quartiere. La missiva, datata 22 aprile 2026, è stata condivisa dal Comune di Matelica, che ha deciso di rendere pubblica questa testimonianza. La lettera esprime il desiderio di un ambiente più bello e più sicuro per tutti i cittadini.

Matelica, 22 aprile 2026 – Il Comune di Matelica condivide con emozione la lettera ricevuta da Valerio, alunno della classe quarta dell’istituto Mattei. Un messaggio semplice, ma capace di parlare al cuore della comunità. Valerio si rivolge al sindaco: “Salve, sindaco, sono un piccolo cittadino e le voglio chiedere di rispettare questa bellissima città. La prego di far rispettare le regole a tutti gli adulti di tipo: non inquinare, non incendiare le foreste. Perché l ’uomo distrugge le bellezze di questa Terra. La prego che mi risponda. Da un suo cittadino. Tantissimi saluti da un bambino di 4ª elementare, Valerio”. Un appello impossibile da ignorare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valerio, bimbo di quarta elementare, e la toccante lettera scritta al sindaco: “Fai rispettare questa bellissima città” Notizie correlate La toccante lettera della professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni: “Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta”Chiara Mocchi, l’insegnante di francese accoltellata nella sua scuola di Trescore Balneario da un suo alunno, uno studente di 13 anni, ha scritto una... Caso Bari-Barletta, lettera di Leccese al sindaco Cannito: “Parole inopportune, mancano scuse alla città”Il caso delle dichiarazioni del sindaco di Barletta Cosimo Cannito sulla possibile retrocessione del Bari continua a far discutere.