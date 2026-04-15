Valditara | Nuove linee guida già in classe educano al rispetto e alle relazioni Corso con Indire per formare i docenti all’empatia VIDEO INTERVISTA

Nel pomeriggio, presso la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito a Viale Trastevere, si è tenuta un'intervista in cui il ministro ha annunciato che sono state definite nuove linee guida per le scuole. Queste linee guida prevedono attività educative in classe che promuovono il rispetto e le relazioni interpersonali. È stato inoltre comunicato che è in programma un corso organizzato con Indire, rivolto ai docenti, per approfondire temi legati all'empatia.