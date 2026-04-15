Valditara | Nuove linee guida già in classe educano al rispetto e alle relazioni Corso con Indire per formare i docenti all’empatia VIDEO INTERVISTA
Nel pomeriggio, presso la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito a Viale Trastevere, si è tenuta un'intervista in cui il ministro ha annunciato che sono state definite nuove linee guida per le scuole. Queste linee guida prevedono attività educative in classe che promuovono il rispetto e le relazioni interpersonali. È stato inoltre comunicato che è in programma un corso organizzato con Indire, rivolto ai docenti, per approfondire temi legati all'empatia.
Nel pomeriggio, presso la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito a Viale Trastevere, il Ministro Giuseppe Valditara ha incontrato lo studente tredicenne che lo scorso 25 marzo intervenne per difendere la professoressa Chiara Mocchi, aggredita da un compagno di classe all'interno della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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