L’estate non basta per creare posti di lavoro

L’estate da sola non basta a generare posti di lavoro stabili nel settore turistico. Le imprese e le amministrazioni si confrontano con la necessità di sviluppare un modello che permetta di mantenere attivi i servizi e le occupazioni anche durante i mesi meno caldi. Attualmente, molte attività legate al turismo si concentrano in estate, lasciando scoperti i periodi restanti dell’anno.

Superare la logica della stagione e costruire un modello turistico che funzioni tutto l’anno. È la proposta di Tania Truppo, candidata nella lista "Sì Può" a sostegno di Walter Cavalieri Foschini, che presenta il piano "Comacchio 365", perchè "Comacchio non può più vivere solo di estate, non si crea lavoro stabile e non si costruisce un’identità turistica forte". Per Truppo occorre una strategia coordinata, capace di mettere a sistema cultura, ambiente e economia del mare. Il cuore del progetto è quello che definisce "Filo Blu e Verde", un modello organizzativo che tiene insieme i Lidi, il centro storico e le frazioni dell’entroterra. "San Giuseppe, Vaccolino, Volania – sottolinea – sono parte integrante del territorio e devono diventare protagonisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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