Nidi Donati e Sileno | Basta barriere per i nati in estate Serve un secondo bando e più posti per i lattanti

Nidi, Donati e Sileno hanno richiesto l’eliminazione delle barriere per i bambini nati in estate e la possibilità di bandi aggiuntivi con più posti per i lattanti. Hanno sottolineato la necessità di un sistema di welfare più inclusivo che tenga conto delle esigenze delle famiglie locali e che non lasci fuori i bambini nati durante i mesi più caldi. La proposta mira a rispondere alle domande delle famiglie con bambini in età infantile.

“Un sistema di welfare più inclusivo, che non lasci ‘invisibili’ i bambini nati nei mesi estivi e che risponda alla reale domanda delle famiglie aretine." È questo l’obiettivo che si propongono i consiglieri Donati e Sileno di Scelgo Arezzo con l’interrogazione consiliare presentata in aula per puntare i riflettori sulla gestione degli accessi ai nidi d’infanzia e sulla necessità di un potenziamento strutturale del servizio. "Nonostante un numero di nascite costante nel Comune, che si attesta su una media di circa 600 all’anno nel triennio 2023-2025, l’offerta pubblica attuale è di 435 posti totali. Il problema principale, tuttavia, risiede nelle maglie strette del bando comunale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Nidi, Donati e Sileno: "Basta barriere per i nati in estate. Serve un secondo bando e più posti per i lattanti” Articoli correlati Leggi anche: “Nidi ad Arezzo. Basta barriere per i nati in estate. Serve un secondo bando e più posti per i lattanti” Via Fiorentina. Donati e Sileno: "Cantiere fermo. Il centrodestra continua a dimenticarsi della città”I consiglieri di minoranza Marco Donati e Valentina Sileno della lista Scelgo Arezzo intervengono con una riflessione critica sulla gestione del...