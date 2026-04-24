Clancy sul Piano casa del governo | È chiaramente insufficiente

Il governo ha annunciato l’intenzione di approvare un nuovo Piano casa durante il prossimo Consiglio dei ministri, previsto per il 1° maggio 2026. La proposta, tuttavia, ha già suscitato reazioni di critica, con alcuni commentatori che definiscono il piano “chiaramente insufficiente”. La discussione si concentra sulle misure previste e sulla loro efficacia nel rispondere alle esigenze abitative del paese.