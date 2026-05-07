Leonardo salgono ordini e ricavi Cingolani termina il mandato

Leonardo ha comunicato un aumento negli ordini e nei ricavi. Nel frattempo, Roberto Cingolani ha concluso il suo incarico come amministratore delegato e il consiglio di amministrazione si riunirà oggi per decidere sul rinnovo. La società ha reso noto il cambio di leadership senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La nomina del nuovo amministratore delegato dovrebbe essere annunciata a breve.

di Ottavia Firmani Si chiude il sipario per Roberto Cingolani, da oggi ex ceo di Leonardo, in attesa del rinnovo del cda che avverrà in giornata. Un saluto che arriva con l’approvazione, e la presentazione, degli "ottimi risultati" raggiunti nel primo trimestre del 2026 dalla partecipata dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Oggi infatti, l’assemblea degli azionisti voterà per il rinnovo del cda, con Lorenzo Mariani e Francesco Macrì indicati, dall’azionista Tesoro, rispettivamente come nuovo amministratore delegato e nuovo presidente. Nel frattempo, spazio ai conti: i primi tre mesi del 2026 si sono chiusi con un risultato netto adjusted di 184 milioni di euro, +60% rispetto allo stesso periodo del 2025.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leonardo, salgono ordini e ricavi . Cingolani termina il mandato Notizie correlate Leonardo, portafoglio ordini a 56 miliardi: l?addio di Cingolani, inizia l?era MarianiNumeri del primo trimestre superiori alle aspettative, un gruppo trasformato e plasmato sui tempi correnti. Cingolani: ‘Leonardo aumenta ancora il dividendo, probabile +20%’ROMA, 25 FEB – “Vorrei che Leonardo sempre attraente e soddisfacente per i nostri investitori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Leonardo, salgono ordini e ricavi . Cingolani termina il mandato; Leonardo, conti in crescita nel trimestre. Cingolani: Ottimi risultati; Leonardo: ordini record, margini in crescita e il mercato premia la svolta industriale; Leonardo, ordini a 9 miliardi nel trimestre. Leonardo, salgono ordini e ricavi . Cingolani termina il mandatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Leonardo, nel trimestre ricavi e ordini in crescita. Cingolani: Confermata l’efficacia del piano industrialeLeonardo chiude i risultati del primo trimestre 2026 con un risultato netto adjusted di 184 milioni, in crescita el 60% ... affaritaliani.it Bologna ha inventato l'università nel 1088. Oggi ospita il cervello più potente d'Europa. Non è una metafora. È un fatto concreto, con un indirizzo preciso e un prezzo altrettanto preciso: 240 milioni di euro. Si chiama Leonardo. È un supercomputer inaugurato il - facebook.com facebook Leonardo da Vinci. La Vergine delle Rocce x.com