Cingolani | ‘Leonardo aumenta ancora il dividendo probabile +20%’

ROMA, 25 FEB – "Vorrei che Leonardo sempre attraente e soddisfacente per i nostri investitori. Quest'anno aumenteremo ulteriormente il dividendo", dice in conference call con gli analisti finanziari l'ad Roberto Cingolani. E aggiunge: "Dipende dall'utile netto, stiamo facendo i calcoli, molto probabilmente miglioreremo di circa il 20% circa, seguirà l'aumento previsto dell'utile netto". (ANSA)

