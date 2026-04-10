Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di Leonardo

Francesco Macrì ha assunto la carica di presidente di Leonardo, sostituendo Stefano Pontecorvo alla guida dell’azienda. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un passaggio importante per il gruppo, che opera nel settore della difesa e dell’aerospazio. Macrì si aggiunge così alla posizione di vertice di una delle principali aziende italiane in questo settore, che conta su una lunga storia e una presenza internazionale significativa.

Francesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. La nomina arriva in un passaggio delicato per l’industria europea della difesa, tra crescita della domanda, nuove alleanze industriali e una competizione sempre più serrata sui programmi strategici. Leonardo resta uno dei principali gruppi del settore, con una presenza globale che spazia dall’elettronica per la difesa agli elicotteri, dalle aerostrutture allo spazio, e con il Tesoro primo azionista. Un perimetro industriale chiamato a rafforzare ulteriormente il proprio peso nelle grandi partite continentali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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