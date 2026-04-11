La prima dedica alla sorella scomparsa | chi è Francesco Macrì nuovo presidente di Leonardo

Francesco Macrì è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Leonardo. La notizia ha attirato l’attenzione dei media nelle ultime ore. Sul suo profilo si sono accumulate molte reazioni, rendendo più visibile il suo ruolo all’interno dell’azienda. La sua nomina rappresenta una novità rispetto alle precedenti leadership. L’attenzione si concentra sulla sua esperienza e sul suo futuro incarico.

Sul profilo di Francesco Macrì, nuovo presidente del Cda di Leonardo, si sono accesi nelle ultime ore i riflettori. Per capire lo spessore umano, prima ancora che manageriale, del 53enne top manager aretino, basta andare sulla sua pagina social. Macrì ha scelto di accompagnare la notizia della sua indicazione alla presidenza di Leonardo Spa con una dedica alla sorella Annamaria, scomparsa nove anni fa: «Anna, tutto è dedicato a te». Un post che inquadra perfettamtente la dimensione umana prima ancora che manageriale del nuovo presidente di Leonardo. Un manager moderno per Leonardo. Macrì incarna il profilo del manager moderno capace di muoversi con autorevolezza nei gangli strategici dell’economia italiana, coniugando visione industriale, esperienza istituzionale e capacità di guida in contesti complessi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La prima dedica alla sorella scomparsa: chi è Francesco Macrì, nuovo presidente di Leonardo Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. Leggi anche: Francesco Macrì nuovo presidente di Leonardo spa. L'indicazione del Ministero