Leonardo Mocci ucciso mentre aiutava l'amico vittima di rapina a Monserrato è svolta | arrestati 3 giovani

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile a Monserrato, un uomo di 23 anni è stato ucciso con un colpo di pistola al petto mentre tentava di aiutare un amico vittima di rapina. I carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni, residenti nell’hinterland di Cagliari, con l’accusa di rapina e omicidio aggravato. Le indagini hanno portato all’arresto dei sospettati, coinvolti nell’episodio.

i carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni, residenti nell'hinterland di Cagliari con l'accusa di rapina e omicidio aggravato di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso a Monserrato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ci sono i primi indagati per l’omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato: “Voleva aiutare un amico”Iscritti i primi indagati nel fascicolo sull’omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato. Leonardo Mocci ucciso a Monserrato, al vaglio i filmati di videosorveglianza: sentiti gli amici del 23enneSi continua a indagare sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio a Monserrato: trappola mortale per rapinare 10mila euro - L'Unione Sarda.it; Leonardo Mocci ucciso in piazza, il cerchio si stringe: ci sono tre indagati – Ecco che cosa sappiamo; Cagliari, svolta vicina nel giallo di Leonardo Mocci, il muratore ucciso in un agguato; Omicidio Leonardo Mocci: chi sono i tre indagati. Leonardo Mocci ucciso mentre aiutava l’amico vittima di rapina a Monserrato, è svolta: arrestati 3 giovanii carabinieri hanno arrestato tre giovani di 24, 22 e 20 anni, residenti nell’hinterland di Cagliari con l’accusa di rapina e omicidio aggravato di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di ... fanpage.it Ecco chi era Leonardo Mocci, il giovane ucciso con un colpo di pistola al pettoMonserrato Un passato nello sport, tra ciclismo e boxe, e un presente nell’attività del padre, impresario edile. Quello di Leonardo Mocci, il 24enne ucciso ieri notte a Monserrato, è un profilo lontan ... msn.com OMICIDIO LEONARDO MOCCI A MONSERRATO: TRE ARRESTI PER IL DELITTO DI PIAZZA SETTIMIO SEVERO. ECCO TUTTI I NOMI - facebook.com facebook Omicidio di Leonardo Mocci, svolta nell’inchiesta: scattano gli arresti x.com