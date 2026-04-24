Leonardo Mocci ucciso a Monserrato al vaglio i filmati di videosorveglianza | sentiti gli amici del 23enne

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati di videosorveglianza dopo l’omicidio di un ragazzo di 23 anni avvenuto a Monserrato, dove è stato colpito al petto con un arma da fuoco. Sono stati ascoltati alcuni amici della vittima, mentre l’indagine prosegue per identificare i responsabili e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La zona è stata messa sotto osservazione nelle ore successive all’evento.

Si continua a indagare sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto. Indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona. Sentiti amici e testimoni per ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane. Sono attesi anche i risultati dell'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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