Leonardo Mocci ucciso a Monserrato al vaglio i filmati di videosorveglianza | sentiti gli amici del 23enne

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati di videosorveglianza dopo l’omicidio di un ragazzo di 23 anni avvenuto a Monserrato, dove è stato colpito al petto con un arma da fuoco. Sono stati ascoltati alcuni amici della vittima, mentre l’indagine prosegue per identificare i responsabili e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La zona è stata messa sotto osservazione nelle ore successive all’evento.

Si continua a indagare sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto. Indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona. Sentiti amici e testimoni per ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane. Sono attesi anche i risultati dell'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cagliari, 23enne Leonardo Mocci ucciso da un colpo di pistola al petto in piazza a mezzanotte: ipotesi vendetta personaleAncora ignota l'identità del killer e il possibile movente dell'omicidio: tra le ipotesi una vendetta personale o una rapina finita in tragedia Un... Cagliari, il 23enne Leonardo Mocci ucciso con un colpo di pistola: indagini su una Panda biancaInquirenti al lavoro tutta la notte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, dopo l’omicidio di Leonardo Mocci, muratore di 23 anni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ecco chi era Leonardo Mocci, il giovane ucciso con un colpo di pistola al petto; Monserrato, si stringe il cerchio intorno all’assassino di Leonardo Mocci; Sardegna, Leonardo Mocci ucciso a 23 anni con un colpo di pistola al cuore. Un testimone: Una macchina si è allontanata a tutta velocità; Omicidio di Leonardo Mocci vicino Cagliari, alcuni giovani in caserma: il dettaglio raccontato da un testimone. Leonardo Mocci ucciso a Monserrato, al vaglio i filmati di videosorveglianza: sentiti gli amici del 23enneSi continua a indagare sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto ... fanpage.it Sardegna, Leonardo Mocci ucciso a 23 anni con un colpo di pistola al cuore. Un testimone: «Una macchina si è allontanata a tutta velocità»Aveva trascorso la serata tra amici: a un certo momento, a notte fonda, ha tentato di allontanarsi rapidamente, in un parcheggio. Ma gli hanno sparato ... corriere.it Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri della Compagnia di Quartu e del Comando provinciale di Cagliari nel tentativo di individuare l'assassino di Leonardo Mocci il muratore di 23 anni ucciso con un colpo di pistola al petto nella notte tra mercole x.com Omicidio Leonardo Mocci, caccia alla Panda bianca in fuga dopo il delitto L’auto sarebbe stata vista allontanarsi subito dopo gli spari - facebook.com facebook