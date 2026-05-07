Lens-Nantes venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:45 si svolge il match tra Lens e Nantes, valido per la 32ª giornata di Ligue 1. Il campionato prosegue con il Lens che cerca di mantenere vive le speranze di vincere il titolo, affrontando in casa una squadra in difficoltà, guidata dall’allenatore Halilhodzic. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già diffusi dagli analisti sportivi.

Anticipo del turno numero 32 di Ligue1 e il Lens di Haise cerca di tenere viva la lotta per il titolo vincendo in casa contro il pericolante Nantes di Halilhodzic. I sang et or non hanno approfittato dello stop del PSG per avvicinarlo in classifica, bloccati dal Nizza nel finale dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione dell’ex Roma Abdulhamid. Speranze ridotte al lumicino e ancora la Champions. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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