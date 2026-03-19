Lens-Angers venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20:45 si gioca la partita tra Lens e Angers nel ventisettesimo turno di Ligue 1. La squadra di Sage, seconda in classifica, si prepara ad affrontare quella di Dujeux, che occupa una posizione più bassa in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state stabilite per le scommesse.

Parte il ventisettesimo turno di Ligue1 e il Lens di Sage secondo in classifica affronta l’Angers di Dujeux. I sang et or hanno sprecato l’occasione di tornare temporaneamente in vetta nell’ultimo turno, perdendo sul difficile campo del Lorient. I merlus hanno messo la freccia nel secondo tempo confermando il loro ottimo momento di forma e hanno trovato un altro scalpo eccellente in casa dopo aver fermato tutte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lens-Angers (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Tolosa-Lens (venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiRiparte la Ligue1 con il primo turno del 2026 e tocca alla capolista Lens scendere in campo contro il Tolosa di Martinez. Strasburgo-Lens (venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiPrima squadra a fermare la corsa del Lione in questo 2026 lo Strasburgo di O’Neill proverà a bissare il successo contro il sorprendente Lens di Sage. Approfondimenti e contenuti su Lens Angers venerdì 20 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Live Lens - Angers SCO - Ligue 1: Punteggi & Highlights Calcio - 20/03/2026; Allan Saint-Maximin de retour pour RC Lens-Angers; Notizie Lens - Angers SCO: Ligue 1 - Calcio; Lorient vs Lens - punteggio in diretta, formazioni probabili e statistiche H2H. Pronostico Lens-Angers: non solo per il titoloLens-Angers è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Lens vs Angers – 20 Marzo 2026Il Ligue 1 propone un test interessante il 20 Marzo 2026 alle 20:45 allo Stadio Bollaert-Delelis, casa del Lens. Una cornice tradizionalmente calda per una ... news-sports.it SERIE A and ligue 1 all matches outcomes #SerieA #Ligue1 #lecce #Cremonese #bologna #verona #Fiorentina #ACMilan #InterMilan #ASRoma #lens #lille #lyon #lehavre #ParisFC #rennes #everyone - facebook.com facebook