Venerdì sera alle 20:45 si gioca la sfida tra Torino e Sassuolo nella 35ª giornata di Serie A. Le due squadre sono ormai lontane dalle zone alte della classifica e cercano di terminare la stagione con un risultato positivo. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima della fine del campionato, con entrambe le formazioni che scendono in campo senza obiettivi di grande classifica.

La 35esima giornata di Serie A si apre con il match di venerdì sera fra Torino e Sassuolo, due squadre che hanno ormai poco da chiedere al campionato e che puntano a chiudere in maniera positiva. I granata hanno appena interrotto la striscia positiva cadendo per 2-0 sul campo dell’Udinese e confermando le difficoltà difensive. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Torino-Sassuolo (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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