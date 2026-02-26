Oltre 900mila euro per le pluriclassi in Emilia-Romagna | requisiti e scadenze del 2026 per le scuole montane
L'Emilia-Romagna stanzia 942.500 euro per sostenere le pluriclassi delle scuole primarie nei Comuni montani. Il bando regionale finanzia progetti didattici innovativi per l'anno 20252026. L'obiettivo è garantire un'istruzione di qualità in Appennino. Scadenze al 31 marzo e 5 maggio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Prevenzioni incendi nelle scuole, a Messina oltre 900mila euro
UE assume: 1490 posti da funzionario AD5 con stipendio di oltre 5500 euro, requisiti e scadenze del concorso.L'Unione Europea ha lanciato un ambizioso piano di assunzioni, aprendo le porte a 1490 nuovi funzionari di livello AD5.
Temi più discussi: I ragazzi e ragazze della high school di Portsmouth accolti dal sindaco in municipio; Emergenza abitativa a Massa: in arrivo oltre 900mila euro per nuovi alloggi; Zootecnia di montagna: dalla Regione 90mila euro per Casargo; Pioggia di euro sul Museo archeologico nazionale.
Scuola. Oltre 900mila euro ai Comuni montani dell’Emilia-Romagna per sostenere le pluriclassiDiritto allo studio garantito per tutte le bambine e i bambini che vivono in Appennino: viene dalla Giunta regionale il via libera al terzo invito, ... ravennanotizie.it
Santarcangelo, 900mila euro per la svolta digitaleHa preso avvio la terza fase del percorso di innovazione dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo, sostenuto da quasi 900mila euro di finanziamenti Pnrr ... chiamamicitta.it
Stefano Bonaccini. mikeeysmind · Papaoutai (Afro Soul). Ryanair annuncia nuove rotte per gli scali dell’Emilia-Romagna a partire dall’estate 2026. Parma sarà collegata con Tirana, Reggio Calabria e Londra; Forlì sarà collegata con Cagliari e Londra; - facebook.com facebook
Stile Bignami con l’Emilia Romagna dopo l’alluvione x.com