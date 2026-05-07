legna da ardere un euro lo paga asbuc

Anche per il 2026, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Barga continuerà a fornire ai residenti la possibilità di acquistare legna da ardere a un prezzo ridotto di un euro al sacco. La decisione riguarda coloro che desiderano procurarsi combustibile per il riscaldamento, seguendo le modalità stabilite dall’ente competente. La proposta si inserisce nel programma di supporto ai residenti interessati all’autoproduzione di energia domestica.

Anche per il 2026 Asbuc Barga offre ai residenti la possibilità di ottenere legna da ardere a prezzo agevolato. Legna derivante annualmente dai tagli culturali del bosco in gestione da Asbuc. In particolare è stata individuata anche per quest’anno la Cooperativa Il Picchio, ditta tra quelle assegnatarie dei tagli culturali, che ha fornito il miglior prezzo: consegnerà a 17 euro al quintale fino ad un massimo di 100 famiglie una fornitura di massimi 50 q di legna tagliata, spaccata da 40-50 cm. Asbuc invece rimborserà ai richiedenti 1 euro al quintale che sarà rimborsato direttamente al cittadino, a presentazione della ricevuta di spesa di acquisto del legname.🔗 Leggi su Lanazione.it

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