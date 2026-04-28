Osimhen denunciato da Mercedes | non paga le rate dell' auto da 90mila euro e non la restituisce

Victor Osimhen, ex giocatore del Napoli, è stato denunciato da Mercedes per mancato pagamento delle rate di un'auto in leasing del valore di 90mila euro. La casa automobilistica ha anche accusato l'ex calciatore di non aver restituito il veicolo, una Mercedes Classe G ibrida, che era stata presa in affitto. La vicenda si è conclusa con la denuncia formale da parte dell'azienda.

Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli, è stato denunciato dalla casa automobilistica Mercedes con l'accusa di non aver pagato le rate dell'auto, Classe G ad alimentazione ibrida, dal valore di 90mila euro, presa in leasing. L'attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dal Corriere della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Osimhen non paga rate dell’auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euro Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano, Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita; La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing; Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli. Osimhen non paga rate dell'auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euroVictor Osimhen ‘denunciato’ dalla Mercedes. L’attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe ricevuto una denuncia dall’azienda automobilistica tedesca, depositata a M ... notizie.it Osimhen denunciato da Mercedes, non avrebbe pagato le rate della macchinaIl calciatore sarebbe stato segnalato da Mercedes-Benz Financial Services Italia per presunta appropriazione indebita e mancato pagamento delle rate di un leasing auto da 90mila euro ... rainews.it CLAMOROSO, Osimhen denunciato! Victor...ma che combini facebook Victor Osimhen denunciato da Mercedes-Benz per un leasing da 90 mila euro: rate inevase e auto ibrida mai restituita x.com