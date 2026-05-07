Una nuova polemica coinvolge il sindaco di una città del Sud, accusato di cercare visibilità come candidato senza impegno reale. La Lega ha rilanciato l’accusa, sostenendo che il primo cittadino abbia negato il completamento delle opere compensative relative al Ponte. Inoltre, si indaga su chi abbia effettivamente beneficiato delle assunzioni effettuate negli uffici dell’amministrazione precedente. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche e amministrative.

? Cosa scoprirai Perché Falcomatà è accusato di aver negato le opere compensative del Ponte?. Chi ha davvero beneficiato delle assunzioni negli uffici della vecchia amministrazione?. Come influisce il ricorso al Tar sulla spesa dei cittadini reggini?. Quali sono i dettagli del concorso milanese che scatenano la polemica?.? In Breve Falcomatà non ha richiesto opere compensative per il Ponte sullo Stretto.. Ricorso al Tar contro il Ponte costa 100 mila euro ai cittadini.. Lega difende i collegamenti diretti dell'aeroporto Tito Minniti con l'Europa.. Critiche su assunzioni staff e Tari tra le più alte d'Italia.. I consiglieri della Lega hanno lanciato un attacco durissimo contro Giuseppe Falcomatà in risposta alle sue critiche social rivolte al ministro Matteo Salvini durante la sua recente visita a Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lega contro Falcomatà: ‘Cerca visibilità come sindaco fantasma

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