Aveva insultato e diffamato Falcomatà sui social ora è stato condannato L’ex Sindaco

Giuseppe Rossi ha insultato e diffamato l’ex sindaco Falcomatà sui social, causando un danno alla sua reputazione. La vicenda è finita in tribunale, dove Rossi è stato condannato per le sue parole offensive. Durante il processo, sono stati presentati messaggi e commenti pubblicati online, che dimostrano la volontà di danneggiare l’immagine di Falcomatà. Rossi ha deciso di fare appello contro la sentenza, ma la decisione del giudice resta in vigore fino a nuovo provvedimento. La sentenza segna un passo importante nella lotta contro le fake news.

