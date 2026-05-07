Lega Clemente e Picone | competenza per Avellino contro improvvisazione e opportunismo

Da avellinotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono intensificati i discorsi sulla gestione amministrativa di Avellino, con particolare attenzione alla figura di Clemente e Picone, due figure che si sono presentate come rappresentanti di una linea basata sulla competenza e la preparazione. La discussione si concentra sulla necessità di amministratori capaci di proporre idee concrete e di evitare approcci improvvisati o opportunistici, per contribuire allo sviluppo della città e dell’ente locale.

"La città di Avellino e l'ente di Piazza del Popolo hanno bisogno di amministratori con le idee chiare e con solide competenze da mettere a disposizione della collettività, per dare slancio al progetto politico e gestionale del capoluogo irpino". A sostenerlo sono Assunta Clemente e Massimo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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