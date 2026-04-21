A pochi mesi dalle elezioni amministrative, la politica di Avellino si prepara a un nuovo capitolo. La Lega ha annunciato ufficialmente il sostegno a Gianluca Festa, candidandosi a influenzare gli equilibri del prossimo mandato. La scelta si inserisce in un quadro dove si rafforzano le candidature di Picone e Clemente, creando un fronte di competizione che mira a ridefinire il panorama locale.

La scena politica di Avellino si riorganizza in vista delle prossime amministrative con un movimento strategico che vede la Lega impegnata nel sostegno diretto a Gianluca Festa. I dirigenti del partito, Massimo Picone e Assunta Clemente, entreranno ufficialmente in campo come candidati all’interno della lista civica Liberi e Forti. Questa mossa punta a consolidare la leadership di Festa attraverso una coalizione che unisce l’appartenenza territoriale alla forza di figure con competenze specifiche sul campo. L’asse tra identità locale e gestione delle criticità urbane. Il progetto che lega i vertici della Lega al candidato sindaco mira a superare le dinamiche delle vecchie fazioni per puntare su un modello di governance basato sull’orgoglio comunitario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, la Lega sfida il passato: Picone e Clemente per Festa

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