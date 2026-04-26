Lega | confronto tra Picone Clemente e Festa sui programmi per Avellino

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Lega, tra cui Massimo Picone e Assunta Clemente, candidati nella lista civica Liberi e Forti, e il candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La riunione ha avuto come obiettivo un confronto sui programmi e le proposte per il capoluogo in vista delle prossime elezioni amministrative. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali al termine dell'incontro.

I dirigenti della Lega Massimo Picone e Assunta Clemente, candidati nella lista civica Liberi e Forti alle elezioni amministrative del capoluogo, incontrano il candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa.Le priorità condivise con la comunità localeI due esponenti irpini del Carroccio hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Avellino, la Lega sfida il passato: Picone e Clemente per FestaLa scena politica di Avellino si riorganizza in vista delle prossime amministrative con un movimento strategico che vede la Lega impegnata nel... Amministrative ad Avellino, Picone e Clemente della Lega si candidano a sostegno di Gianluca FestaI dirigenti della Lega Massimo Picone e Clemente Assunta saranno ufficialmente candidati nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lega: confronto tra Picone, Clemente e Festa sui programmi per Avellino; Lega, Picone: La manifestazione di Milano, un riferimento anche ad Avellino; Lega Irpinia, incontro con Salvini: in Campania investimenti per 26 miliardi di euro; La Lega Avellino a sostegno di Gianluca Festa: candidati Picone e Clemente. FIP, Lega A e Commissione: insediato tavolo di confrontoDurante il primo incontro è stato definito il programma di lavoro. Le delegazioni erano composte dai segretari Mario Morelli per la Commissione, Maurizio Bertea per la FIP e Francesco Riccò per la ... it.blastingnews.com "La terra di Calabria che si lega al blu del suo cielo. E proprio questo filo conduttore torna a tendersi a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Si avvicina la terza edizione del Festival Internazionale di Volo. Dal lungomare alla località Scrongi, passando pe - facebook.com facebook ANSA: “IMBRATTATA SEDE LEGA CON SCRITTE CONTRO SALVINI”. “Accade a Massa Carrara. Sui vetri documento degli anarchici a sostegno della Palestina”. VERGOGNA! Non ci fermerete MAI! x.com