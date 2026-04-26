Lega | confronto tra Picone Clemente e Festa sui programmi per Avellino

Da avellinotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Lega, tra cui Massimo Picone e Assunta Clemente, candidati nella lista civica Liberi e Forti, e il candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La riunione ha avuto come obiettivo un confronto sui programmi e le proposte per il capoluogo in vista delle prossime elezioni amministrative. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali al termine dell'incontro.

I dirigenti della Lega Massimo Picone e Assunta Clemente, candidati nella lista civica Liberi e Forti alle elezioni amministrative del capoluogo, incontrano il candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa.Le priorità condivise con la comunità localeI due esponenti irpini del Carroccio hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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