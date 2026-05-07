L’indice PMI della produzione nell’Eurozona è sceso a 48,8, segnalando una contrazione dell’attività economica. Nonostante questa diminuzione, la Banca centrale europea ha annunciato la volontà di aumentare i tassi di interesse. La decisione arriva in un momento in cui l’economia mostra segnali di rallentamento, ma le autorità monetarie preferiscono mantenere una politica restrittiva.

La crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente comporta due possibili conseguenze dense di rischi: da un lato una crescita dell’inflazione, legata all’aumento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti che si riflette sui prezzi al consumo. Dall’altra il rallentamento della crescita economica, con l’incubo che possa addirittura trasformarsi in recessione. Cipollone ha parlato a Milano al Festival dello sviluppo sostenibile e, pur con la cautela propria dei banchieri centrali, non ha escluso l’eventualità di un aumento dei tassi e quindi del costo del denaro. «La situazione attuale sembra discostarsi dalle nostre proiezioni di base di marzo» - ha detto l’esponente Bce - e per questo «aumenta la probabilità che potremmo dover adeguare i nostri tassi di interesse».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’economia cala ma i tassi saliranno

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