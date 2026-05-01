Saliranno mai i salari? Non prima del 2029 ma solo a costo di interventi profondi

Secondo le analisi recenti, i salari non aumenteranno prima del 2029 senza interventi significativi. Negli ultimi vent’anni, le retribuzioni hanno seguito un andamento complesso e variabile, ma le previsioni indicano che ci vorranno interventi profondi per cambiare questa tendenza. La questione rimane centrale per molti lavoratori e per il mercato del lavoro nel suo complesso, mentre si attendono eventuali misure di policy per affrontare la situazione.

Se l’andamento delle retribuzioni degli ultimi vent’anni è stato articolato, il futuro non si prospetta roseo. Shock energetico e inflazione minacciano il potere d’acquisto delle buste paga. Servirebbero cambiamenti radicali, che non sono all’orizzonte. di Riccardo Trezzi (fonte: lavoce.info) Le retribuzioni dal 2005 a oggi Quale sarà l’evoluzione delle retribuzioni in Italia? Sul tema, il dibattito pubblico è spesso caratterizzato da una certa confusione. Anche perché negli ultimi anni diversi indicatori hanno fornito segnali tra loro non sempre coerenti, restituendo immagini molto diverse dell’economia italiana a seconda del punto di osservazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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