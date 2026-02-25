L’economia secondo Trump | Più ricchi che mai Ma la crescita cala i licenziamenti volano e i 18 trilioni di investimenti non esistono

Un Paese reduce da una “ svolta epocale ” da cui “non tornerà indietro”. Entrato nella preannunciata “ età dell’oro “, “più grande, più forte e più ricco che mai”. Un Paese in cui “lavorano più persone che in qualsiasi altro momento della storia”, l’ inflazione che “era ai livelli più alti della storia” è stata “fatta calare”, “i prezzi della benzina sono scesi, i tassi sui mutui sono i minimi da quattro anni” e la crescita è “da record”, così come le performance di Wall Street. Con un futuro di prosperità, in cui i dazi “sostituiranno sostanzialmente il moderno sistema di imposta sul reddito ” e il resto del mondo si è impegnato a investire “per oltre 18 trilioni di dollari “. È l’America di Donald Trump nella mente di Donald Trump. Nel discorso sullo Stato dell’Unione più lungo della storia – questo record, perlomeno, è confermato – il presidente ha messo in fila i presunti successi economici della sua amministrazione, che secondo la Casa Bianca sta “invertendo il disastro economico di Biden”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che cosa succede al potere quando oltre 3.000 miliardari controllano 18,3 trilioni di dollari? L'impatto non è solo sull'economia: quando il denaro compra accesso, influenza e silenzio, cambia anche il modo in cui funziona la politica

L’industria dello sport punta a 8,8 trilioni entro il 2050, ma la crescita non è garantita

