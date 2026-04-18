Voghera arrestato il figlio | rapine e violenze ai genitori per la droga

A Voghera, un uomo di 41 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver commesso diverse rapine e atti di violenza ai danni dei propri genitori. Le azioni sono state motivate dalla volontà di ottenere denaro per l'acquisto di droga. La polizia ha eseguito l'ordine di custodia a seguito di indagini che hanno ricostruito le vicende.

Un uomo di 41 anni residente a Voghera è stato condotto in carcere dopo una serie di crimini commessi ai danni dei propri genitori, spinti dalla necessità di finanziare il consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto, avvenuto sabato 18 aprile 2026, mette fine a una sequenza di violenze e reati patrimoniali che hanno coinvolto rapine, estorsioni, lesioni aggravate e l’uso illecito di strumenti di pagamento. La spirale di violenza tra le mura domestiche a Voghera. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal GIP del Tribunale di Pavia lo scorso mercoledì 15 aprile, dopo che le indagini hanno delineato un quadro di criminalità continua e allarmante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voghera, arrestato il figlio: rapine e violenze ai genitori per la droga Notizie correlate Affamato di soldi per comprare la droga, dà il tormento ai genitori: arrestatoVoghera (Pavia), 18 aprile 2026 – Una serie di gravi reati ai danni dei suoi genitori, dalla rapina all'estorsione, dall'indebito utilizzo di... Norvegia, arrestato il figlio della futura regina: accuse di stupro e violenzeLa Norvegia si trova ad affrontare uno dei casi giudiziari più delicati degli ultimi anni, con inevitabili ripercussioni sull’immagine della...