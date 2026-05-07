Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto di Rafael Leao, che scadrà a fine stagione. La società sta pianificando di vendere l’attaccante durante il prossimo mercato estivo. La decisione sembra ormai definitiva e sarà ufficializzata nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da fonti vicine alla società. La cessione di Leao rappresenta un cambiamento importante per il reparto offensivo del club.

Rafael Leao è arrivato al Milan nell'estate 2019 e, in sette stagioni in rossonero, ha finora conquistato uno Scudetto, una Supercoppa Italiana ed è arrivato una volta in semifinale di Champions League: in 289 partite con la maglia del Diavolo ha segnato 80 gol e fornito 65 assist. Cifra più, cifra meno, il suo 'score' milanista rischia di fermarsi più o meno qui. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, a fine stagione si va verso la separazione tra il Milan e Leao. Il club si sarebbe stufato di aspettare che il suo numero 10 esploda del tutto, abbandonando l'etichetta di talento discontinuo per diventare un giocatore affidabile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao, tempo scaduto: il Milan lo scaricherà in estate. Una novità è prevista a giorni

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