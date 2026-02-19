Calciomercato Juve ricordi Sancho? L’ex obiettivo si è completamente perso lo United lo scaricherà in estate | il punto

Jadon Sancho rischia di perdere la sua occasione alla fine di questa stagione. Il motivo è che il Manchester United ha deciso di non puntare più su di lui e lo libererà senza chiedere soldi. Dopo mesi di prestazioni deludenti, il club inglese sta pianificando di lasciarlo andare. La Juventus aveva mostrato interesse in passato, ma ora ha deciso di non fare mosse concrete per il suo acquisto. Sancho si troverà quindi senza squadra a partire dall’estate, pronto a valutare nuove opportunità.

Calciomercato Juve, il talento inglese si libera a zero in estate dal Manchester United ma i bianconeri si sono già tirati definitivamente fuori. Il mercato europeo si prepara a vivere un'estate rovente per i parametri zero. Tra i nomi c'è Jadon Sancho, profilo in passato accostato all'orbita bianconera. L'esterno inglese vive una parabola discendente inattesa, considerando l'investimento clamoroso da 85 milioni di euro fatto dal Manchester United nel 2021 per strapparlo al Borussia Dortmund. Le aspettative erano altissime, ma il risultato sul campo si è rivelato un disastro per i Red Devils.