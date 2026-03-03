Milan pronto allo sconto per Musah accordo più vicino con l’Atalanta | CM

Il Milan sta valutando uno sconto per Musah e si avvicina a un accordo con l’Atalanta. Durante la partita tra l’Atalanta e il Sassuolo, Yunus Musah ha segnato il suo primo gol in Serie A. Il centrocampista ancora non ha un futuro definito e la situazione tra i due club rimane in evoluzione.

In occasione della sconfitta dell'Atalanta sul campo del Sassuolo è giunto il primo gol di Yunus Musah in Serie A con il centrocampista che ancora non conosce il suo destino. Il Milan potrebbe fare uno sconto per Musah (Ansa Foto) – calciomercato.it Passato in estate in prestito alla squadra bergamasca, il centrocampista statunitense ha trovato poco spazio alla corte di Juric prima e Palladino poi, ma in questo finale di stagione ricco di impegni potrebbe avere maggiore minutaggio. Il Milan ha ceduto il calciatore in prestito per 4,5 milioni di euro con un riscatto che si aggira intorno ai 20,5 milioni. Una somma che l'Atalanta non pare intenzionata a investire sul classe 2002 che non ha rappresentato un punto fermo della formazione nerazzurra in questo campionato.