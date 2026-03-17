Al Milan, Rafa Leao sembra in bilico in vista della prossima stagione. Le immagini che mostrano la sua rabbia durante il cambio sono ancora diffuse e alimentano le voci di un possibile addio. La coppia con Pulisic non funziona come previsto e i numeri delle sue prestazioni sono sotto osservazione. La cessione del giocatore sembra più vicina rispetto a qualche settimana fa.

Quelle immagini, che documentano tutta la rabbia al momento del cambio, stanno ancora girando. Cosa succede tra il Milan e Rafa Leao? Non è una questione di frattura profonda. Sarebbe decisamente esagerato scriverlo. Ma di riflessioni: il portoghese continua a essere un argomento di discussione, sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno meno bene. E in questo periodo, al netto del Milan che vince il derby e che comunque può vantare un secondo posto che solo un anno fa sembrava veramente impossibile, soprattutto per l’attacco rossonero non tutto sta procedendo proprio a gonfie vele. Tempo di bilanci? In parte. Non assolutamente di processi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan, Leao verso l’addio? Le tensioni e i numeri impietosi in coppia con Pulisic: la cessione non è più un tabù

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