Rafa Leao potrebbe essere in panchina nella partita di domenica sera contro l’Atalanta. Le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello indicano che il portoghese potrebbe non scendere in campo come titolare nella sfida in programma a San Siro. La decisione sembra essere legata alle scelte del tecnico in vista di questa partita. La possibile esclusione di Leao ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Secondo gli ultime indiscrezioni che filtrano da Milanello, Rafa Leao potrebbe perdere il posto da titolare nella sfida di domenica sera a San Siro contro l’Atalanta. Continua dunque il periodo non proprio positivo del portoghese, dopo le ultime prestazioni opache e i fischi all’uscita dal campo contro Udinese e Juventus. In bilico tra maturità e incompiutezza. A quasi 27 anni Leao dovrebbe essere nel pieno della sua carriera, all’apice del percorso. Invece qualcosa sembra essersi incrinato, soprattutto nelle ultime stagioni. Leao arriva al Milan nell’estate del 2019, a soli 20 anni, dopo un solo anno al Lille e tutto un pregresso giovanile allo Sporting Lisbona (con cui ha affrontato anche una causa milionaria).🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leao, probabile panchina contro l’Atalanta. Quale futuro per il portoghese?

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