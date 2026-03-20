Rafael Leao non parteciperà alla partita contro il Torino perché si è nuovamente fermato a causa di un dolore acuto all’adduttore destro. L’attaccante portoghese aveva già avuto problemi simili in passato, che lo avevano costretto a saltare alcuni impegni. La sua assenza sarà una nota negativa per la squadra in vista della gara.

Rafael Leao non sarà a disposizione per la partita contro il Torino con l’attaccante portoghese che si è fermato di nuovo per un riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Milan, Leao non ci sarà contro il Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle prossime ore ci saranno gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio e quando il giocatore potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri che spera di poterlo schierare subito dopo la sosta per le nazionali. Stando a quanto affermato da Sky Sport, Massimiliano Allegri appare intenzionato a schierare Pulisic al fianco di Fullkrug in attacco con i due che guideranno il reparto avanzato rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Leao fuori contro il Torino, l’attaccante portoghese non sarà a disposizione

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“In estate, qualora dovesse arrivare un’offerta importante per Leao, il Milan la valuterebbe, come fatto per Reijnders. Se l’offerta dovesse essere adeguata, non vi dico fuori mercato ma comunque importante. È la politica del Milan e di tanti altri club in Italia” [ M - facebook.com facebook