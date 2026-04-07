Dopo la partita tra Napoli e Milan, terminata 1-0 per i padroni di casa, il giornalista ha fornito aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao. La discussione si è concentrata sulle possibili decisioni riguardo al giocatore, che ha attirato l’attenzione al termine dell’incontro. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata, ma le voci sul suo futuro continuano a essere al centro dell’attenzione nel mondo del calcio.

Nel post-partita di Napoli-Milan, terminato 1-0 per i partenopei allo Stadio Diego Armando Maradona, Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sul futuro di Rafael Leao. Il giornalista di Sky Sport, collegato direttamente da Madrid, ha tracciato un quadro netto sulle intenzioni del club rossonero riguardo al suo talento portoghese. «Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci», ha affermato Di Marzio. «Il Milan ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il club. Quindi il Milan non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no». Queste parole arrivano in un momento in cui Leao, subentrato solo all’82’ e poco incisivo nel breve spezzone di gara, è al centro di un’attenzione costante. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: quale futuro per Leao?

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