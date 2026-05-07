Dopo diversi anni, il rapporto tra il calciatore e il club sembra arrivato a una svolta, con molte voci che parlano di una possibile separazione. Il giocatore non ha mai raggiunto le aspettative di leadership e rendimento che erano state promesse inizialmente. La situazione apre ora a diverse soluzioni per entrambe le parti, che dovranno decidere il da farsi nei prossimi mesi.

Rafa, vogliamo finirla qui o ci riproviamo ancora? Il Milan si arrovella, continua a interrogarsi sul suo giocatore più discusso, diventato in pratica il simbolo di una stagione di alti e bassi. I dubbi si accavallano con il passare delle partite, come aumentano i rumori di fondo che sfociano in fischi al portoghese, sempre più nel mirino dei tifosi. Con tutto il rispetto per gli appassionati rossoneri, la società deve valutare soprattutto altre circostanze. Certo, la fronda del pubblico pesa, però a sfavore di Leao incidono una serie di prestazioni al di sotto di uno standard accettabile, che tra l’altro non ne giustificano l’ingaggio top. E pensare che l’avvio di Rafa in Italia era stato incoraggiante, anzi strepitoso con lo scudetto del 2022 che autorizzava il club a investire su di lui a lungo termine.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao-Milan, che fare? La separazione è un affare per tutti

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Il AC Milan ha deciso di separarsi da Rafa #Leao al termine della stagione Cosa ne pensate Per tutti i dettagli, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

#Confalonieri: “ #Leao è un finto campione: nel vero #Milan non avrebbe mai giocato. È un fiulet. #Modric è un vero campione, non Leao. #Milan di #Cardinale Una banca che ti presta i soldi cosa gliene importa di vincere lo Scudetto. Furlani Non lo conosc x.com