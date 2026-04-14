A sei giornate dalla conclusione del campionato, le vicende di un noto calciatore milanese hanno attirato l’attenzione. Dopo essere stato uno dei protagonisti principali, la sua posizione in squadra sembra aver subito un cambiamento. La situazione sta generando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si avvicinano le ultime partite stagionali. La sua presenza in campo potrebbe influenzare le prossime mosse della squadra in questa fase decisiva.

Sono rimaste ormai solamente 6 partite alla fine del campionato, e poi sarà tempo di bilanci per alcuni giocatori del Milan. Mai come prima, la sensazione è che la storia d'amore con i colori rossoneri di Rafael Leao sia giunta al capolinea. Una storia durata ben 7 anni e che, in queste ultime settimane, sta vivendo un periodo di profonda crisi. Durante il match contro l'Udinese, al momento del cambio il calciatore è stato fortemente fischiato dal pubblico di San Siro e, questo fatto, verrà tenuto assolutamente in conto nel momento delle decisioni finali. Per il Milan, Leao non è più intoccabile e, per molti tifosi, sembra essere arrivato il momento di cambiare aria, sia per il bene del calciatore stesso che per quello della squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, da protagonista ad ‘antagonista: la parabola di Leao, che fare?

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MILAN, È ORA DI VENDERE LEAO

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