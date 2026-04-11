Leao al Barcellona | via libera del Milan l’offerta per chiudere l’affare

Il Milan ha dato il via libera alla cessione di Rafa Leao al Barcellona. Il portoghese, che ha ancora due anni di contratto con il club rossonero, sembra essere vicino a trasferirsi in Spagna. L’offerta del Barcellona è stata accettata, aprendo la strada a un possibile addio del giocatore alla squadra italiana. La trattativa tra le due parti prosegue in queste ore.

Il portoghese è legato al club rossonero da altri due anni di contratto L’avventura di Rafa Leao al Milan potrebbe davvero essere giunta agli sgoccioli. Lo si dice ormai da un paio d’anni più o meno in questo periodo, ma stavolta sembra quella ‘giusta’. Fonti vicine al club rossonero danno quest’ultimo più che disponibile a trattare la cessione del portoghese. Leao al Barcellona: via libera del Milan, affare a prezzo stracciato (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Il feeling con Allegri non è scattato e poi c’è forse la voglia di liberarsi di un ingaggio pesante, circa 6,5 milioni senza contare che il contratto scade nel 2028. Insomma, la prossima estate rappresenterà l’ultima occasione per incassare una somma adeguata dal cartellino dell’ex Lille.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Leao al Barcellona: via libera del Milan, l’offerta per chiudere l’affare Leggi anche: Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare Calciomercato Milan, Romano: “Leao al Barcellona? Ecco la verità”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dell'interesse del Barcellona per Rafael Leao.