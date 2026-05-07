LE ULTIMISSIME Angori | Dovremo dettare noi il gioco Fantinelli proverà a stringere i denti

Dopo dieci giorni di silenzio e tensione, si torna a parlare di basket sul campo. La Fortitudo si prepara ad affrontare una partita importante contro una squadra di alta classifica, che si è presentata al PalaDozza con un nuovo look e determinata a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Le parole del capitano avversario indicano la volontà di imporre il proprio ritmo, mentre il giocatore della Fortitudo spera di resistere nonostante le difficoltà.

Si torna finalmente a parlare di campo dopo i dieci giorni che hanno fatto mugugnare gli uffici della Fortitudo e al PalaDozza arriva un’ Avellino che si è rifatta il vestito per il gran finale. Dopo l’uscita di scena di Federico Mussini (già operato dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), è infatti Blake Francis il pezzo da novanta che ha subito preso il proscenio campano: l’esterno americano ex Brindisi, approdato all’Unicusano a fine aprile, si è esibito con due prestazioni da 26 (con Roseto) e 34 punti (nel play-in con Cremona). Un biglietto da visita considerevole per una squadra che ha potuto contare fin qua sui grandi apporti offensivi di Jaren Lewis (15,1), John Chandler (12,6), Alessandro Grande (10,7), Giacomo Dell’Agnello (10,2) e per l’appunto Mussini (13,6).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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