Robur in ansia per la spalla di Goi | È stato bravo a stringere i denti

Da sport.quotidiano.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di pallavolo ha conquistato una vittoria importante contro Aversa nei quarti di finale dei playoff, con un punteggio di 3-1 nella prima partita. Tuttavia, si sono verificati problemi legati a un infortunio alla spalla di un giocatore chiave, che ha mostrato grande determinazione nel continuare a giocare. Il tecnico ha descritto la settimana come difficile, sottolineando l’impegno dei suoi atleti nonostante le difficoltà fisiche.

"È stata una settimana difficilissima". Antonio Valentini ha sintetizzato così il periodo della Consar che ha portato alla vittoria 3-1 contro Aversa in gara1 dei quarti di finale dei playoff. Il tecnico dei ravennati ha dovuto gestire una situazione emotivamente difficile. La scomparsa di Mathias Tonti, figlio dodicenne della segretaria di direzione e responsabile marketing del club giallorosso, nonché giovane e promettente pallavolista del Volley Club Cesena, ha sconvolto tutto l’ambiente sportivo della pallavolo ravennate e romagnola. "L’aspetto sportivo – ha spiegato Valentini – è passato necessariamente in secondo piano. Tutti noi siamo legati a Tamara Pataleone, la mamma del piccolo Mathias.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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