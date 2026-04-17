Yildiz a rischio per Juve Bologna? Ginocchio infiammato | il turco è disposto a stringere i denti ma… Cosa filtra dalla Continassa

Il giocatore turco della Juventus ha un ginocchio infiammato e potrebbe essere a rischio per la partita contro il Bologna. Nonostante il fastidio, il calciatore ha deciso di tentare di recuperare in tempo, desideroso di scendere in campo domenica sera. Dalla Continassa si apprende che il club sta monitorando attentamente la condizione dell’atleta prima di prendere decisioni definitive.