Yildiz a rischio per Juve Bologna? Ginocchio infiammato | il turco è disposto a stringere i denti ma… Cosa filtra dalla Continassa
Il giocatore turco della Juventus ha un ginocchio infiammato e potrebbe essere a rischio per la partita contro il Bologna. Nonostante il fastidio, il calciatore ha deciso di tentare di recuperare in tempo, desideroso di scendere in campo domenica sera. Dalla Continassa si apprende che il club sta monitorando attentamente la condizione dell’atleta prima di prendere decisioni definitive.
di Luca Fioretti Yildiz a rischio per Juve Bologna? Il ginocchio infiammato preoccupa l’ambiente ma il turco vuole esserci domenica sera sfidando il dolore. Il momento cruciale della stagione impone grandissima attenzione su ogni singolo dettaglio dei protagonisti. Kenan Yildiz rappresenta l’osservato speciale in vista dell’imminente sfida contro il Bologna. Le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport delineano un quadro clinico fortemente monitorato dallo staff medico: il fantasista ha lavorato a parte a causa di un ginocchio sinistro che continua a essere pericolosamente infiammato. Scendere in campo richiede una condizione perfetta, motivo per cui non verranno presi rischi inutili che potrebbero compromettere il futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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