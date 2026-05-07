Il Milan si prepara a presentare le sue nuove armi sul campo, con Gimenez tra i protagonisti annunciati. La squadra ha già affrontato diverse difficoltà durante la stagione, e l’allenatore ha recentemente commentato il ko contro il Sassuolo, sottolineando come i mesi di lavoro non possano essere vanificati in un solo risultato. La fase attuale vede i rossoneri impegnati a trovare soluzioni per migliorare le prestazioni e cambiare rotta.

L’allarme è suonato da tempo. Il riassunto, nelle parole di Massimiliano Allegri subito dopo il ko col Sassuolo: "Non possiamo buttare dieci mesi di lavoro così". Così: nel girone di ritorno il Milan è da settimo posto, con 25 punti conquistati contro i 42 dell’andata (solo l’Inter aveva fatto meglio: 45). Dopo la striscia record di 24 risultati utili consecutivi, sono arrivate 5 sconfitte nelle ultime 10 partite. Nelle ultime 7 gare, altrettanti punti, con una media appena al di sopra della retrocessione. E nelle ultime 5 sfide, appena un gol: l’ultimo messo a segno da un attaccante risale addirittura all’1 marzo, allo Zini, contro la Cremonese, firmato Leao, in pieno recupero e da metri zero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ultime armi del Milan. Adesso tocca a Gimenez

Notizie correlate

Infortuni Milan, notizia importantissima per Gimenez: le ultime da MilanelloMassimiliano Allegri aveva parlato così della situazione infortuni prima della Cremonese: "Gabbia è fuori.

Milan, le ultime sulle condizioni di Gabbia, Gimenez, e Pulisic in vista della Cremonese"Rimediare un ko contro il Parma, dopo sei mesi senza sconfitta in campionato, ha fatto un effetto strano.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Massaro: Preso il porto d'armi portai una pistola a Milanello; Dove vedere Sassuolo vs Milan in TV e streaming; Il commento di Luciano: 35a di serie A, la domenica dello scudetto!; Trovati 19.000 risultati per mediaset pagina 6 di 864.

Le ultime armi del Milan. Adesso tocca a GimenezCon l’Atalanta chance per il messicano in un attacco a secco da oltre due mesi. A centrocampo ballottaggio Ricci-Fofana. E si candida anche Loftus-Cheek. sport.quotidiano.net

Milan-Juventus, doppia novità per Spalletti: Vlahovic recuperato!Infortunio Vlahovic - Ottime notizie per Luciano Spalletti in vista del decisivo sprint Champions: la Juventus ritrova due armi ... fantamaster.it

Dipendesse da voi, confermereste Max Allegri sulla panchina del Milan - facebook.com facebook

. @acmilan, rivoluzione in difesa per #Allegri: da @MarioGila00 al colpo low cost "inglese" - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com