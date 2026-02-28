Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese, l'allenatore del Milan ha aggiornato sulle condizioni di Gabbia, Gimenez e Pulisic. Gabbia e Gimenez si sono allenati con il gruppo, mentre Pulisic ha svolto lavoro individuale. La squadra si prepara per l'incontro della 27ª giornata di campionato.

"Rimediare un ko contro il Parma, dopo sei mesi senza sconfitta in campionato, ha fatto un effetto strano. Ci siamo ritrovati un attimo storditi al primo allenamento, ma già da mercoledì la nostra intensità è cresciuta. Ora entriamo nel vivo della stagione, domani gara non facile". Questo quanto dichiarato da Max Allegri, che alla vigilia del match che il suo Milan affronterà contro la Cremonese tiene alta la soglia dell'attenzione. L'obiettivo è chiaro: tornare a vincere. Nel consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita il tecnico ha anche regalato tanti importanti spunti in ottica fantacalcio. Tra questi: la condizione degli infortunati Gabbia, Loftus-Cheek e Gimenez, la crescita di Pulisic e la gestione dei diffidati Athekame, Rabiot, Fofana e Saelemaekers. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime sulle condizioni di Gabbia, Gimenez, e Pulisic in vista della Cremonese

