A Milanello arrivano aggiornamenti cruciali sugli infortuni dei giocatori del Milan, con un focus particolare sulla condizione di Gimenez in vista della partita contro la Lazio. Le notizie riguardano lo stato di salute del difensore e le sue possibilità di scendere in campo. La squadra si prepara ad affrontare la sfida, monitorando attentamente le risposte del giocatore negli allenamenti.

Massimiliano Allegri aveva parlato così della situazione infortuni prima della Cremonese: "Gabbia è fuori. Ha questa infiammazione. Speriamo che rientri il prima possibile. A Loftus-Cheek hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre riatletizzazione. E' in una buona condizione. Può darsi che questa settimana inizi ad allenarsi con la squadra". Gimenez non è rientrato in tempo per il derby tra Milan e Inter, ma arrivano notizie davvero molto importanti in vista della sfida tra i rossoneri e la Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio l'attaccante rossonero Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la lunga terapia post operazione alla caviglia di fine dicembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, notizia importantissima per Gimenez: le ultime da Milanello

