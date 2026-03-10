Corriere dello Sport | Napoli il futuro è adesso | Alisson e Hojlund verso il riscatto

Il Napoli sta lavorando per consolidare la propria rosa con l’obiettivo di rafforzare la squadra nel breve termine. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alisson e Hojlund sono in procinto di essere riscattati, segnando un passo importante nel progetto della società. La squadra si concentra quindi sul presente, puntando a mettere a segno i miglioramenti necessari per la stagione in corso.

"> Il Napoli guarda avanti e costruisce il futuro partendo dal presente. Alisson Santos e Rasmus Hojlund rappresentano due pilastri della nuova generazione azzurra: entrambi 23 anni, entrambi protagonisti in questa stagione e destinati a restare. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la dirigenza partenopea ha già tracciato la strada che porterà con ogni probabilità al riscatto di entrambi i giocatori. Il primo nome è quello di Alisson Santos, arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona. Inizialmente era stato presentato come una scommessa, ma secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport si è rivelato rapidamente un’intuizione vincente del direttore sportivo Manna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

