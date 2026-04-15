Una lettera inviata da Beverly Hills a Chiaia ha portato all’anticipazione di un incontro tra il presidente di una squadra di calcio e l’allenatore. La comunicazione, secondo quanto riportato, richiede di spostare in avanti rispetto alla data prevista il vertice tra le parti. Nessun dettaglio sui contenuti della lettera o sulle motivazioni che hanno spinto questa richiesta. La notizia è stata pubblicata dal Corriere dello Sport.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una lettera da Beverly Hills a Chiaia. Aurelio De Laurentiis accelera i tempi e apre ufficialmente il dossier futuro con Antonio Conte. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha scritto al tecnico mentre si trovava a Los Angeles, mettendo nero su bianco idee, prospettive e interrogativi legati al progetto azzurro. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come il quadro sia apparentemente chiaro: Conte ha ancora un anno di contratto e lo ha ribadito anche dopo il pari di Parma («Non ho dato disponibilità a nessuno»).🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “De Laurentiis scrive a Conte: vertice anticipato, il futuro è adesso”

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