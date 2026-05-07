Le squadre lecchesi di pallacanestro stanno facendo sognare l' intera provincia

Le squadre di pallacanestro di Lecco stanno ottenendo risultati rilevanti nei play-off dei campionati nazionali e regionali. Le partite sono seguite con attenzione dagli appassionati della zona, che vedono le squadre locali competere a livelli alti. La partecipazione alle fasi decisive dei tornei ha portato entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori, confermando l’interesse crescente per questa disciplina nella provincia.

Le squadre lecchesi si stanno facendo valere nei play-off dei campionati cestistici sia nazionali sia regionali. A cominciare dall'ammiraglia, il Basket Costa, che anche quest'anno ha centrato la finale in Serie A2 (seconda negli ultimi tre anni).Dopo avere concluso la stagione regolare al.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate “Cosa le stanno facendo?”: Moo Deng, le foto crude dallo zoo indignano i fan della cucciola di ippopotamoLa celebre cucciola di ippopotamo pigmeo Moo Deng è finita al centro di una dura controversia mediatica a causa di alcune immagini che ritraggono il... Conferenza stampa Bogapost Atalanta Juve: «Non potevo sognare un inizio migliore, sono molto contento di come stanno andando le cose»di Marco BaridonConferenza stampa Boga post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato alla New... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le squadre lecchesi di pallacanestro stanno facendo sognare l'intera provincia; Scheda squadra Lecco; CALCIO LECCO: ATTENZIONE ALLA SORPRESA GIANA ERMINIO; I piccoli chef del Cfpa di Casargo si aggiudicano il Concorso Agroalimentare di Confindustria Lecco e Sondrio. Basket giovanile. Lecchesi al top alla Garda Lake Cup 2026La U17 femminile di Mandello vince il torneo Condivisione e spirito d’amicizia i valori fondamentali CALOLZIOCORTE – Dal 24 al 26 aprile scorso diverse squadre lecchesi hanno partecipato alla Garda ... msn.com MESGA 2026, studenti lecchesi in primo piano alla sfida di meccatronicaAl Mechatronic Solutions Game brillano gli istituti lecchesi: Badoni e Fiocchi tra i protagonisti della competizione La vittoria va all’Istituto Betty Ambiveri, ma il territorio lecchese si conferma c ... msn.com I ragazzi lecchesi La premiazione della squadra dell'Afp Valtellina hanno firmato la miglior ricetta nella sfida “Inventiamo un nuovo piatto della Lombardia”. Nella gara odierna anche gli alunni dell’Istituto Professionale Crotto Caurga di Chiavenna, dell’APF Val - facebook.com facebook