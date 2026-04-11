Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, il calciatore ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha affermato di non poter chiedere di meglio come avvio di stagione e si è detto molto soddisfatto dell’andamento delle sue prestazioni e della squadra. Le sue parole sono state riportate subito dopo la conclusione del match della 32ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Boga post Atalanta Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata di Serie A 202526. (inviato alla New Balance Arena) – Jeremie Boga ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526. SI IMMAGINAVA UN INIZIO DEL GENERE – «Non potevo sognare un inizio migliore qua. Sono molto contento di come stanno andando le cose, il primo obiettivo era la vittoria e siamo contenti di questo». DIFFERENZE TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Nel primo tempo abbiamo sofferto molto, la loro pressione e il loro gioco, dovevamo trovare più spazi e giocare più insieme. Ci siamo riusciti e abbiamo trovato il gol, era dura ma ci abbiamo messo il cuore».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Bogapost Atalanta Juve: «Non potevo sognare un inizio migliore, sono molto contento di come stanno andando le cose»

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