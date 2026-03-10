Una serie di fotografie mostrano il recinto della cucciola di ippopotamo pigmeo Moo Deng, caratterizzato da sporcizia e fango, attirando l’attenzione dei fan e sollevando numerose reazioni. Le immagini, che ritraggono la giovane animale in condizioni critiche, hanno suscitato scalpore sui social media e generato numerosi commenti tra gli appassionati di fauna selvatica. La vicenda ha acceso un acceso dibattito online sulla cura e il benessere degli animali in cattività.

La celebre cucciola di ippopotamo pigmeo Moo Deng è finita al centro di una dura controversia mediatica a causa di alcune immagini che ritraggono il suo recinto sporco di feci e fango. Gli scatti diffusi dal conservazionista Siranudh Scott hanno sollevato forti dubbi sulla gestione dell’animale presso il Khao Kheow Open Zoo, scatenando l’indignazione globale dei fan. La direzione della struttura thailandese è intervenuta per fornire chiarimenti tecnici, ma il dibattito sulla salute della piccola star resta acceso. La preoccupazione per l’incolumità di Moo Deng è esplosa su piattaforme come X, TikTok e Instagram dopo la pubblicazione di prove visive che mostravano accumuli di escrementi e ampie zone fangose nel suo spazio vitale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Cosa le stanno facendo?”: Moo Deng, le foto crude dallo zoo indignano i fan della cucciola di ippopotamo

